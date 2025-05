Gartner a publié son Magic Quadrant 2025 sur les offres de Security Service Edge (SSE ou services de sécurité à distance). Pour la troisième année consécutive, le cabinet a nommé Zscaler, Netskope et Palo Alto Networks comme leaders.

Zscaler est le mieux positionné sur l’axe de la capacité à exécuter tandis que Netskope l’emporte sur l’axe de la vision. Une relative déception pour ce dernier qui était en tête sur les deux axes dans la précédente édition. Les deux acteurs figurent parmi les leaders SSE depuis la première édition du quadrant en 2021. Palo Alto Networks les a rejoints en 2023.

Le SSE est vu comme la composante sécurité d’une architecture SASE (Secure Access Service Edge ou services d’accès à distance sécurisés). Tel que défini par Gartner, il vise à « sécuriser l’accès au Web, aux services cloud et aux applications privées. Les fonctionnalités incluent le contrôle d’accès, la protection contre les menaces, la sécurité des données, la surveillance de la sécurité et le contrôle d’utilisation acceptable appliqué par une intégration basée sur le réseau et sur l’API ».

Proposer ces fonctionnalités est un prérequis pour être évalué par Gartner mais le cabinet effectue ensuite son classement en tenant compte de la qualité d’intégration en tant que plateforme et sur la capacité à répondre aux cas d’usage.

Gartner a distingué 9 fournisseurs cette année contre 10 dans l’édition précédente. Lookout, qui figurait l’an dernier dans le carré des visionnaires, disparait car ne répondant plus « aux exigences des clients de ce marché », selon Gartner.

Fortinet est, comme dans la précédente édition, le seul acteur nommé comme visionnaire. Skyhigh Security sort aussi du carré des visionnaires, désormais vide et est relayé dans celui des acteurs de niche. Figurent également dans ce dernier Versa Netwoorks, Cloudflare, Broadcom et Iboss.