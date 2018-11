Un nombre croissant de partenaires de Xerox en Europe conçoivent et commercialisent des applications personnalisées permettant de convertir les imprimantes multifonctions en de véritables assistants de travail. Ces partenaires peuvent désormais accroître leurs revenus grâce à un nouveau modèle e-commerce leur permettant de vendre leurs propres applications dans le monde entier. Ils peuvent en outre utiliser des modèles d’applications préconçus et apporter des solutions aux problèmes auxquels leurs clients sont confrontés au quotidien, quel que soit leur niveau de compétences en matière de développement.

Afin de promouvoir ce nouveau business model, Xerox organisera son second forum européen Personalised Application Builder (PAB), les 7 et 8 novembre prochains au Centre d’innovation de Xerox au Royaume-Uni. Ce format collaboratif couvrira différentes thématiques parmi lesquelles :

La transformation : évolution du statut de revendeur d’imprimantes à celui de spécialiste de la productivité des collaborateurs

L’innovation : conseils pour favoriser l’innovation au sein d’une entreprise

La connaissance du marché et nouvelles offres : actualités de Xerox et de son écosystème applicatif et focus sur la plateforme e-commerce permettant à chacun de rechercher, acheter et déployer des applications plus facilement.

« La plateforme technologique de Xerox offre à ses partenaires la possibilité d’approfondir le dialogue avec les clients, d’accroître leur pertinence et de découvrir de nouvelles sources de revenus », commente dans un communiqué Bertrand Cerisier, vice-président, Global Marketing, Technology & Services Offerings de Xerox. « Pour nos partenaires, les opportunités sont infinies et nous simplifions encore plus aujourd’hui le processus de commercialisation de leurs applications. Nous sommes là pour leur apporter notre soutien tout au long de leur parcours. »