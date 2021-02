Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, confirme sa croissance en 2020 en annonçant une hausse de 20 % de son volume d’activité et de nombreuses innovations.

Une réponse à la crise sanitaire

Sur les douze derniers mois, Wraptor a su démontrer son rôle de partenaire stratégique des professionnels de santé. À titre d’exemple, l’éditeur a notamment connu une hausse importante des projets menés avec sa solution de messagerie sécurisée MSSPRO qui a fortement été utilisée pour la remontée des résultats de tests PCR vers les médecins de ville et les organismes de santé. Il en a été de même pour la prise en charge de nouveaux flux métier permettant de gérer les lits disponibles en réanimation (ROR). Ces exemples concrets mettent en évidence la capacité de l’éditeur à fournir en continu des applications métiers parfaitement adaptées aux attentes spécifiques de ses clients, et ce même en situation d’urgence sanitaire.

Des innovations et une évolution de la gamme de produits

Au niveau de ses solutions, l’éditeur a également su faire la différence en continuant d’investir. Citons par exemple le lancement de la version mobile de MSSPRO, la disponibilité d’un nouveau superviseur métier destiné à présenter les données de manière personnalisable ou encore son homologation DMP V2 répondant aux critères HOP’EN. Au-delà de ces éléments, Wraptor a continué à étoffer son réseau de partenaires stratégiques en annonçant des alliances avec de nombreuses structures complémentaires : éditeurs, hébergeurs métiers, principaux constructeurs de matériel biomédical, etc.

Patrick DESOT Président de Wraptor « Nous sommes fiers d’avoir connu une nouvelle croissance de nos activités et d’avoir joué un rôle actif pour accompagner nos clients dans la bonne exécution de leurs activités, notamment en cette situation de crise sanitaire. Nous allons continuer d’investir et d’innover pour permettre aux établissements de santé privés et publics de poursuivre leur transformation digitale dans les meilleures conditions en positionnant l’innovation au centre de leur processus de gestion quotidien. »

Enfin, en 2021, Wraptor prévoit d’intégrer de nouveaux collaborateurs pour accélérer sa croissance, mener à bien les projets qui lui sont confiés et améliorer toujours plus sa qualité de service.