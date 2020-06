Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, poursuit sa croissance notamment grâce à la diffusion à large échelle de sa solution MSSPro en cette période de Covid-19.

Concrètement, MSSPro permet d’échanger des données médicales en toute confiance et de sécuriser les accès au travers de l’usage de la carte CPS ou de l’authentification forte OTP. Ne nécessitant aucune installation sur les postes clients, l’utilisation est transparente pour les utilisateurs qui retrouvent leurs messages MSSanté dans leur boite aux lettres habituelle pour la version connecteur. Le déploiement est immédiat pour la version SAS.

Cette accélération de l’utilisation de la solution MSSPro s’explique notamment par les conséquences de la crise sanitaire, crise qui a nettement accéléré le besoin de recourir à des solutions de confiance permettant d’échanger des données de santé de manière sécurisée :

– échanges avec les centres Covid (point d’accueil pour les dépistages)

– échanges avec les laboratoires pour les résultats d’analyse

– échanges de comptes-rendus avec les médecins traitants

– échanges avec les ARS pour le suivi épidémiologique

– échanges entre les établissements de santé et la médecine de ville.

Wraptor a également vu de nouveaux usages émerger en matière d’échange de données médicales au niveau des groupes de laboratoires d’envergure nationale et des éditeurs de Systèmes de Gestion de Laboratoires, des instances publiques ou encore des cliniques et hôpitaux. Dans ce contexte, Wraptor prévoit d’ores et déjà de faire évoluer sa solution sur les prochains mois en proposant notamment une application mobile Androïd et Ios dédiée MSSanté, pour une utilisation toujours plus simple et en tout lieu.

Patrick DESOT, Président de Wraptor « Nous sommes fiers d’accompagner nos clients dans cette période de crise sanitaire majeure en leur permettant d’échanger en toute sécurité des informations médicales. Notre solution MSSPro répond parfaitement aux différentes attentes et nouveaux usages des professionnels de santé. »