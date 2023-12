Les solutions de sécurité cloisonnées laissent des failles qui peuvent être exploitées par les hackers via des attaques automatisées. Un système de sécurité trop complexe peut nuire à la productivité, ce qui engendre des erreurs humaines, ralentit les temps de réponses et peut porter atteinte à la continuité opérationnelle.

La solution

WithSecure Elements intègre toutes les fonctionnalités essentielles de la sécurité pour les faire fonctionner en synergie. Avec la gestion des vulnérabilités et les fonctions de détection et de réponse, vous disposez d’une visibilité claire sur votre statut de sécurité, votre surface d’attaque et vos cyber-risques. Elements est une plateforme dynamique qui collecte, corrèle et traite intelligemment de vastes volumes de données pour produire des analyses exploitables.

Avec Elements, vous pouvez cerner le niveau de chaque risque ethiérarchiser les priorités de correction.

Visibilité globale

Vous bénéficiez d’une visibilité en temps réel sur tous les endpoints de l’entreprise, sur les applications cloud et sur le shadow IT. Vous pouvez aussi obtenir davantage de précisions par simple clic et afficher des corrélations.

Découvrez en détail WithSecure Elements dans notre livre blanc « WithSecure Elements, une cybersécurité intelligente et efficace »