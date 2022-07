L’ex F-Secure, spécialiste finlandais en cybersécurité, annonce la nomination de Mehdi Yacoubi à la direction de sa Business Unit (BU) Cloud. Il aura pour mission de développer la nouvelle activité cloud de l’entreprise dans l’Hexagone, notamment auprès de grands groupes, via sa collaboration avec Salesforce.

« La création de la marque WithSecure, destinée aux professionnels et aux entreprises, illustre notre volonté de diversifier nos offres. Le développement de notre BU Cloud en est le parfait exemple », expose Guillaume Gamelin, Regional Vice President chez WithSecure, dans un communiqué. « L’arrivée de Mehdi, fort de ses 10 ans d’expérience dans le domaine, tombe à point nommé. »

Auparavant, Mehdi Yacoubi a passé près de 6 ans chez Capgemini en tant que ‘Business Manager’ et 2 ans chez CS Novidy’s en tant qu’ingénieur commercial. « Dès le début de ma carrière professionnelle, le développement de partenariats et la démocratisation de nouveaux produits se sont imposés comme des aspects incontournables à la compréhension par les entreprises de leurs enjeux cyber », commente-t-il dans le communiqué. « Avec la création de l’offre Cloud Protection for Salesforce, WithSecure se différencie des autres intégrateurs grâce à la valeur cyber qu’elle apporte. Ce poste me permet donc de revenir à mes premiers amours, en mêlant à la fois les technologies, la relation client et la pédagogie. »

Il ajoute sur son profil LinkedIn que « bien qu’il s’agisse d’une plateforme très sécurisée, Salesforce constitue une cible attrayante pour les pirates informatiques et beaucoup d’organisations méconnaissent encore le modèle de responsabilité partagée propre aux services et fournisseurs cloud ». « ‘Cloud Protection pour Salesforce’ vient compléter la protection native proposée par les plateformes Salesforce en donnant la possibilité aux organisations de surveiller et sécuriser tout le contenu qui transite sur la plateforme cloud. »