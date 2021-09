WeSoft, fédérateur d’éditeurs de logiciels verticaux, acquiert Agorinfo, éditeur de logiciels à destination des métiers de la viande et pour le monde des céréaliers. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de WeSoft qui est de fédérer des éditeurs dont la caractéristique première est la pertinence de leur solution dans leur marché spécifique. Après Résolution Informatique, WeSoft réalise sa seconde opération et envisage de dépasser un CA consolidé de 4 M€ dès 2022.

Agorinfo, éditeur de logiciels pour les métiers de la viande et pour le monde des céréaliers.

Depuis plus de 30 ans, Agorinfo est l’éditeur des solutions métiers Logiviande, Silos, Libre Service Agricole (LSA) et Comptinnov.

Ces solutions à forte valeur ajoutée font référence auprès des professionnels des marchés adressés grâce une large couverture fonctionnelle qui allie productivité et respect des contraintes réglementaires. L’entreprise accompagne près de 280 sites clients dans des environnements différents offrant ainsi une résistance aux éventuels aléas conjoncturels sectoriels.

Les solutions d’Agorinfo ont été récemment repensées autour d’un framework technologique moderne commun (langages orientés objet, CMS Responsive,…) qui permet à la fois de factoriser des fonctionnalités centrales des logiciels et de développer les fonctionnalités spécifiques métiers.

En croissance soutenue, Agorinfo poursuit aujourd’hui sa stratégie et son ambition de développement avec des solutions répondant précisément aux besoin de ses clients, notamment en matière de mobilité. Agorinfo a réalisé un CA au 30 juin de 2021 de 1,9 M€.

WeSoft se diversifie et débute ainsi une phase de croissance autour de l’expertise métier

Depuis 2020, la volonté des 2 associés de WeSoft, qui possède déjà l’éditeur d’ERP Résolution Informatique, est de fédérer des éditeurs logiciels dont la principale caractéristique est l’expertise métier.

Emmanuel Marcq et Jérôme Matha considèrent que l’essentiel d’un éditeur réside dans sa compréhension et la réponse apportées aux enjeux métiers quotidiens et que seule l’innovation technologique qui apporte un bénéfice métier constitue un progrès.

WeSoft va accompagner Agorinfo dans sa stratégie de développement en lui apportant son appui dans des initiatives technologiques, organisationnelles, commerciales et marketing.

« En débutant la démarche de pérennisation de l’entreprise, j’ai construit mon choix en privilégiant le maintien de l’identité d’Agorinfo : taille humaine, grande souplesse d’adaptation, réactivité, valorisation de la spécialisation agro-alimentaire, mise en avant du savoir faire de l’équipe et une expertise informatique.

Dès la première rencontre avec Emmanuel et Jérôme, j’ai pu mesurer l’intérêt qu’ils portent aux solutions d’Agorinfo, aussi bien sur le plan de l’architecture technologique que sur la manière dont nos logiciels répondent aux enjeux de nos clients. J’ai pu sentir également leur bienveillance vis-à-vis des collaborateurs et leur souhait de laisser une autonomie forte à Agorinfo» Hugues JEAN-BAPTISTE, Fondateur d’Agorinfo.

« Nous sommes très heureux de lancer cette phase de croissance pour WeSoft avec Agorinfo et d’accueillir ses équipes. Cet éditeur correspond exactement à notre stratégie : Une expertise métier reconnue, une forte satisfaction des clients qui en témoigne et un potentiel de croissance. Le fait qu’Hugues JEAN-BAPTISTE nous transmette ce savoir-faire démontre que la vision de WeSoft, qui s’appuie avant tout sur la mise en valeur de l’expertise métier des solutions, est pertinente. » Emmanuel MARCQ, Associé Fondateur de WeSoft.