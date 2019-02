Waycom déménage. L’opérateur, hébergeur et intégrateur s’installe dans un nouveau siège social à Suresnes (5, quai Marcel Dassault) qui intègre un Flex Office dédié aux commerciaux et aux équipes marketing ainsi qu’un espace de détente. Ce changement était nécessaire après les recrutements d’une quarantaine de collaborateur l’an dernier. Des recrutements qui devraient se poursuivre au cours des douze prochains mois.

Par la même occasion, le groupe se dote d’un centre logistique basé à Nanterre, destiné à la gestion du matériel (réceptions, préparations des équipements, livraisons …) pour assurer le déploiement des projets clients.

« Ce nouveau siège social s’inscrit dans la continuité de la stratégie engagée par le groupe depuis 2017. Ce changement a un double objectif : d’une part nous permettre de suivre notre plan de croissance et de recrutement sur l’année à venir et d’autre part, de créer ce centre logistique permettant l’industrialisation et l’automatisation de nos process de configuration et déploiement des projets clients », indique dans un communiqué Julien Jacquel, directeur général du groupe.

Rappelons qu’en septembre dernier, Waycom a ouvert une agence à Montréal au Canada, qui s’ajoute aux bureaux régionaux de Bordeaux, Périgueux et Limoges et aux agences de Braine-le-Comte (Belgique) et Luxembourg.