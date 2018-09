Opérateur télécom, mais aussi hébergeur et intégrateur pour près de la moitié de ses revenus, Waycom a anoncé au début de l’été l’intégration sur son infrastructure mutualisée de l’orchestrateur de conteneurs Kubernetes. En adoptant Kubernetes, Waycom souhaite donner à ses clients l’opportunité d’automatiser le déploiement, la montée en charge et la gestion de leurs applications conteneurisées.

Cette offre s’adresse particulièrement aux services développement de ses clients en leur permettant de prendre la main sur les infrastructures externalisées de leur entreprise pour y déployer leurs applications sans intervention de leur service informatique interne. « Kubernetes rend leurs applications critiques plus facilement disponibles, performantes et capables de monter en charge », souligne Waycom.

« Historiquement on donnait les clés de notre IaaS et de notre PaaS aux directions informatiques de nos clients qui s’occupaient du déploiement des machines virtuelles à l’usage de leurs équipes de développement, explique Benjamin Vilagines, directeur des ventes de Waycom. Mais du coup, pour déployer une nouvelle plateforme de tests, augmenter le nombre de leurs conteneurs ou dupliquer une application, ces dernières n’avaient pas la main sur les infrastructures et devaient s’en remettre à leur service informatique interne. »

Waycom a fait le choix de déployer Kubernetes sur son infrastructure poutôt que sur un Cloud public. « C’est le choix du service de proximité et de la souplesse, poursuit Benjamin Vilagines. On apporte notamment un dimensionnement sur mesure, une flexibilité en termes de design de bases de données et un accompagnement que les gros clouds ne sont pas en mesure de fournir ». « On construit des usines Kubernetes personnalisées dont on maîtrise la chaîne ». Néanmoins, ce service reste aisément basculable sur d’autres datacenters dans le cadre d’une approche multidatacenters.

Benjamin Vilagines constate déjà une très forte réceptivité des clients de la société par rapport à cette offre. Pour l’instant, elle ne représente un intérêt que pour les applications aisément conteneurisables, autrement dit les applications e-commerce. Mais tout l’enjeu des prochains mois va être de rendre compatible leurs applications métier.

Benjamin Vilagines précise que Waycom n’a pas eu de difficulté particulière à acquérir cette expertise Kubernetes. « Les équipes étaient très demandeuses et sont fières de travailler sur ces technologies ».