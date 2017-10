Dans le match qui l’oppose aux autres fournisseurs de services cloud, Microsoft marque un point. Le géant de Redmond lance en effet en preview AKS (Azure Kubernetes Service). Comme son nom le laisse entendre, il s’agit d’un service de gestion de conteneurs. Un service d’orchestration pour être plus précis, l’éditeur ayant fait le choix de la technologie Kubernetes. La plateforme de déploiement, de dimensionnement et de gestion des applications conteneurisées est proposée ici avec une interface simplifiée et un plan de contrôle. AKS intègre la réparation automatique des clusters défectueux et la mise à jour automatique des logiciels.

Cet outil est la suite logique d’ACS (Azure Container Service) lancé en 2015 qui supporte différents outils d’orchestration des conteneurs. Le choix de Kubernetes n’est pas le fruit du hasard. Sur son blog consacré à Azure, l’éditeur affirme que les clients sont véritablement « tombés amoureux » du produit. Le co-auteur de Kubernetes, Brendan Burns, a d’ailleurs rejoint Microsoft. « L‘engagement communautaire sans pareil de Kubernetes et sa portabilité en font un orchestrateur idéal à normaliser. Cela n’a rien d’étonnant pour Microsoft. Brendan Burns, co-auteur de Kubernetes, dirige à présent les développements liés aux conteneurs dans Azure », tient à préciser la firme de Redmond. La preview d’AKS est par ailleurs la suite logique de l’acquisition au mois d’avril de Deis, spécialiste de l’orchestration des conteneurs sous Kubernetes, déjà à l’origine du lancement au mois de mai de Draft, un outil facilitant la prise en main du produit. Un produit développé à l’origine par Google. Là ou Microsoft marque un autre point, c’est qu’AKS est gratuit.

L’éditeur tient à rassurer les clients ayant fait un autre choix que celui de Kubenetes : il continuera à travailler avec Docker et Mesosphere, dont les offres seront toujours proposées via l’Azure Marketplace.