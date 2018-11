Waycom ajoute un volet voix mobile à son offre de terminaison d’appels fixes à destination des entreprises lancée il y a dix-huit mois. Principal avantage de cette offre baptisée Switch : les entreprises clientes peuvent regrouper l’ensemble de leur flotte mobile sous un contrat unique tout en permettant à leurs utilisateurs de switcher d’un opérateur à l’autre sans changer de numéro, de mobile ou de carte SIM. « Cette possibilité retient particulièrement l’attention des entreprises multisites car elle résoud le problème des sites pour lesquels le réseau mobile choisi par le siège ne convient pas » , souligne Julien Jacquel, directeur général de Waycom. Pour l’opérateur, cette offre va aussi permettre de répondre à un plus large éventail d’appels d’offres : « le marché exigeant de plus en plus une réponse générique qui ne différencie pas les lots fixes et mobiles ».

Surtout, l’ajout de ce volet téléphonie mobile est l’opportunité pour l’opérateur de développer de nouvelles offres reposant sur la convergence des flux fixes et mobiles. Il prépare notamment un système de téléphonie d’entreprise (IPBX) sur lequel les terminaux peuvent être des mobiles utilisant le réseau GSM. Ces mobiles bénéficient nativement des mêmes fonctionnalités (renvois d’appels, chambres de conférences, messagerie vocale unifiée, numérotation unifiée…) que les terminaux fixes sans être assujettis à la disponibilité ou la bande passante du réseau data, explique en substance Julien Jacquel.

Cette offre, qui ne sera mise sur le marché qu’en février, va permettre aux entreprises de s’affranchir de leurs terminaux d’ancienne génération en les remplaçant par des smartphones GSM. Avec de nombreux avantages à la clé. Les utilisateurs pourraont notamment avoir deux numéros (fixe et mobile ou numéro personnel et numéro professionnel) sur un seul terminal. Pour les directeurs informatiques, cela permettra de sécuriser le flux data mobile au même niveau que le flux data fixe en lui appliquant les mêmes filtres (firewall, antivirus, etc.) et de se passer d’une solution de gestion des terminaux mobiles. Julien Jacquel y voit au passage une solution de substitution aux lignes fixes RTC : « une grosse partie des lignes RTC vont migrer vers des solutions mobiles », estime-t-il.

En se positionnant sur la convergence des flux fixes et mobiles, Waycom espère également s’ouvrir le marché des objects connectés : « terminaux de paiement, voitures connectées, panneaux d’autoroute… Les entreprises qui opèrent ces objets ont besoins de réseaux 100% privés et de solutions d’hébergement associées », assure Julien Jacquel.