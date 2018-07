Le rachat de CA Technologies par Broadcom n’est pas apprécié des investisseurs. « C’est l’acquisition la plus bizarre, hors de propos et non stratégique de la dernière décennie », a ainsi commenté Eric Schiffer, directeur général de la société de capital investissement Patriarch Organization, basée à Los Angeles, rapporte Reuters. Résultat de cette incompréhension : le cours du titre s’est effondré vendredi soir de 19% à 197,5 dollars. Il a ensuite regagné quelques couleurs pour atteindre 208,09 dollars. Mais ce lundi, il a repris sa chute pour se stabiliser à 202,18 dollars à 17h00.

Selon la plupart des analystes, cette acquisition faite en dehors du périmètre traditionnel de Broadcom va ramener la croissance du groupe à 3% contre les 5% prévus. La banque d’investissement B. Riley FBR prévoit de son côté un scénario catastrophe avec un objectif de cours ramené à… 63 dollars. D’autres spécialistes de Wall Street comparent cette acquisition à 18,9 milliards de dollars à celle de McAfee et de Wind River par Intel, deux activités finalement revendues.

Heureusement pour le groupe d’Hock Tan, il y a quand même quelques analystes qui émettent l’hypothèse que le développement d’une activité axée sur le logiciel pouvait contrebalancer les risques liés à l’activité dans les micro-processeurs, « une activité très concurrentielle ».

Comme on le voit, Hock Tan a les yeux de Wall Street rivés sur lui.