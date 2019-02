Avec une croissance moyenne de 134% par an entre 2014 et 2017, soit 1.188% sur l’ensemble de la période, Voip Telecom se classe 1er du classement des « Champions de la Croissance 2019 – Les Echos » du secteur des télécommunications et de la High-Tech, et 17e du classement national toutes industries confondues.

Cette enquête multisectorielle, issue de la collaboration du journal Les Echos avec l’institut Statista, récompense les 500 entreprises ayant eu le plus fort taux de croissance de leur chiffre d’affaires sur la période 2014-2017.

Voip Telecom attribue cette croissance à l’arrêt du RTC couplé au très fort développement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire, qui pousse l’ensemble des PME, grands groupes et entités publiques françaises à faire évoluer leur téléphonie vers des nouvelles solutions dans le cloud. La croissance se justifie également par une combinaison réussie de croissance organique et d’acquisitions ciblées qui a permis à Voip Telecom de couvrir l’ensemble des besoins (liens Internet, téléphonie fixe et mobile en mode hébergé) sur l’ensemble du territoire français.

« Ce prix récompense et vient conforter nos investissements technologiques dans la communication unifiée dans le cloud (UCaaS) ainsi que notre stratégie de développement alliant croissance organique et acquisitions ciblées », commente dans un communiqué William Binet, actionnaire majoritaire du groupe. « Nous avons encore devant nous 3 à 5 années de très forte croissance pour accompagner nos clients PME, grands groupes et entités publiques dans la mutation de leur téléphonie. »