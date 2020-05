Dans une interview accordée à CRN, le directeur des opérations de VMware, Sanjay Poonen a indiqué que les salaires des collaborateurs étaient gelés et ceux des dirigeants réduits en raison des incertitudes économiques créées par la pandémie de coronavirus. Une solution « prudente et qui ne durera pas » selon lui. « Nous voulons que VMware soit le meilleur endroit où travailler. Donc, même si nous avons dû annoncer ces mesures Covid-19, elles ne seront pas éternelles », a-t-il déclaré. « Nous les examinerons trimestre par trimestre, mais nous investissons encore plus dans nos salariés. »

Il a ajouté qu’il valait mieux réduire temporairement les revenus des principaux dirigeants et des membres du conseil d’administration que d’infliger une baisse de salaire aux quelque 30.000 employés de l’entreprise.

Ces derniers sont toutefois loin d’être épargnés. L’entreprise de Palo Alto a, outre le gel des salaires, suspendu le plan d’épargne retraite et changé la périodicité du plan de bonus qui devient annuel au lieu de semestriel.

« En ce moment, nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons une profonde empathie. Il n’y a pas de temps pour faire autre chose que d’aider avec bienveillance et empathie tous nos employés », a encore expliqué le COO. « En plus de cela, nous faisons beaucoup pour investir dans la santé et le bien-être de nos employés. Dans de nombreuses entreprises, il y a des cas de Covid-19. Nous avons eu la chance de ne perdre personne. Je connais d’autres entreprises et partenaires qui ont malheureusement perdu des salariés. Nous voulons prendre soin de nos employés, de leur santé physique et mentale. »

Sanjay Poonen assure qu’il consacre beaucoup de temps avec les salariés dans chaque pays, au travers de vidéoconférences.