VMware a trouvé son nouveau CEO. Le choix du conseil d’administration s’est porté sur Rangarajan (Raghu) Raghuram, l’actuel vice-président exécutif et chef de l’exploitation, produits et services cloud de la société. Il remplacera le 1er juin le directeur financier Zane Rowe qui assure l’intérim depuis le départ de Pat Gelsinger chez Intel.

« Je suis ravi que Raghu accède au poste de CEO de VMware. Tout au long de sa carrière, il a dirigé avec intégrité et conviction, jouant un rôle déterminant dans le succès de VMware », commente dans un communiqué Michael Dell, qui préside le conseil d’administration de l’entreprise. « Raghu est désormais en mesure d’architecturer l’avenir de VMware, en aidant les clients et les partenaires à accélérer leurs activités numériques dans ce monde multi-cloud. »

Depuis son arrivée à VMware en 2003, Ranghu Raghuram a contribué à orienter la stratégie de l’entreprise et son évolution technologique. Il a contribué à la croissance de l’activité de virtualisation, assumé le développement de l’activité de centre de données défini par logiciel, organisé l’activité de cloud computing et pris en charge la transformation SaaS. Il a par ailleurs a joué un rôle central dans la stratégie de fusions et acquisitions de l’entreprise ainsi que dans la création de partenariats avec Dell Technologies, les hyperscalers et les autres partenaires stratégiques.

Détenteur d’une maîtrise en génie électrique de l’Institut indien de technologie de Mumbai et d’un MBA de la Wharton School of Business, Ranghu Raghuram a assuré avant de rejoindre VMware des fonctions de gestion de produits et de marketing chez AOL, Bang Networks et Netscape.

Dans une interview accordée à CRN, le nouveau CEO a dévoilé les grandes lignes de la stratégie qu’il compte mener lorsque VMware sera une entreprise autonome. « Le fait que nous soyons une entreprise indépendante permet à d’autres partenaires fournisseurs qui auparavant n’étaient pas si désireux de s’engager sérieusement dans un partenariat stratégique majeur avec nous, de le faire à présent. J’ai déjà obtenu, avec mon équipe, des engagements en ce sens avec certains de ces partenaires », a-t-il déclaré. « Ce que vous devriez découvrir dans les semaines, les mois et les années à venir, c’est que notre partenariat avec ce large écosystème au sens large sera aussi intense et aussi solide qu’il l’est avec Dell aujourd’hui. »

Ranghu Raghuram prévoit de faire de VMware le leader mondial de l’informatique multi-cloud. « C’est vraiment ce pourquoi j’ai été désigné : faire de nous le leader de l’informatique multi-cloud. C’est vraiment l’objectif de ces prochaines années », a-t-il assuré. Il a ajouté que la société était déjà engagée dans cette voie, mais qu’elle aura désormais la possibilité « d’enclencher le turbo et d’accélérer encore plus. »

D’autres changements à la tête de VMware

Après avoir déniché le CEO idéal, la firme de Palo Alto doit désormais recruter un nouveau directeur de l’exploitation, Opérations clients. Après 7 années passées au sein de l’entreprise, Sanjay Poonen a en effet « pris la décision personnelle » de quitter VMware.

Autre changement au sein du management : le Senior Vice President et Chief Customer Officer, Sumit Dhawan, est promu président de VMware. A ce titre, il supervise toutes les fonctions de mise sur le marché, y compris les ventes mondiales, les partenaires mondiaux et l’organisation commerciale, l’expérience client, le marketing et la communication. Le CEO par intérim Zane Rowe conserve quant à lui son poste de directeur financier.

Dans son communiqué, VMware dévoile les résultats préliminaires du premier trimestre de l’exercice 2022. Le chiffre d’affaires devrait s’élever à 2,994 milliards de dollars, soit une progression de 9,5% sur un an. Les revenus provenant des abonnements SaaS et des licences devrait atteindre 1,387 milliard de dollars, soit une augmentation annuelle de 12,5%. La marge opérationnelle GAAP est attendue à 18,7%, et la marge opérationnelle non-GAAP à 30,8%. Enfin, la société prévoit un bénéfice net GAAP de 1,01 dollar par action diluée, et un bénéfice net non-GAAP de 1,76 dollar par action diluée.