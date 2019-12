Afin d’accompagner la croissance des ressources humaines du groupe (qui est passé de 350 collaborateurs en 2014 à un millier aujourd’hui), Visiativ vient de créer un poste de directeur général adjoint en charge des ressources humaines. Celui-ci a été confié à Grégory Jourdan, qui rejoint le comité exécutif. Sa mission sera de poursuivre la structuration RH de Visiativ, d’accompagner la transformation et le développement du groupe, notamment à l’international et enfin, de mettre en place une stratégie RH innovante et performante centrée autour de l’expérience collaborateur.

Après un DEUG en Informatique, Grégory Jourdan a poursuivi ses études en management des ressources humaines à l’Université de Portland aux États-Unis, avant d’obtenir un Master de l’ESDES (École Supérieure pour le Développement Économique et Social) au sein de l’Université Catholique de Lyon. Il a débuté sa carrière professionnelle en 2007 au sein du groupe Cegid avant de rejoindre le groupe Emerson en 2010 en tant que directeur des ressources humaines France pour la division Network Power, aujourd’hui Vertiv. Il a ensuite évolué vers diverses fonctions dont celles de directeur des ressources humaines Monde pour la Business Unit Industrial Systems ou encore directeur des ressources humaines Europe Moyen-Orient et Afrique, poste qu’il occupait encore récemment.

Par ailleurs, suite à l’acquisition de Living Actor, finalisée le 22 novembre, Visiativ développe son propre agent virtuel qui sera prochainement mis à la disposition des collaborateurs ainsi que des clients. Baptisé ISIA, ce chatbot devrait faciliter le quotidien des équipes, en répondant à leurs questions ou en les orientant dans leurs recherches, permettant ainsi un gain de temps considérable. S’appuyant sur des technologies d’intelligence artificielle, ISIA renforcera ses connaissances et développera son expertise via les interactions quotidiennes avec les collaborateurs.

« Proposer une expérience innovante à nos collaborateurs est clé dans le développement du groupe. La combinaison d’outils et d’experts métier permet de soutenir une communauté de collaborateurs hautement engagée. L’intégration d’ISIA est la première étape du développement des technologies d’intelligence artificielle au sein de notre plateforme Moovapps. Nous avons hâte de proposer cette innovation également à l’ensemble de nos clients », affirme dans un communiqué Laurent Fiard, PDG de Visiativ.