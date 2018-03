Visiativ a clôturé un exercice 2017 en forte croissance. L’éditeur et intégrateur de plateformes a en effet réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 124,4 millions d’euros en hausse de 17%, dont 4% de croissance organique.

Le pôle Edition voit ses revenus bondir de 52% sur l’ensemble de l’année, dont 12% en croissance organique. Après iPorta et Solo Solution en 2016, le groupe a réalisé les acquisitions de Numvision (partage et sauvegarde des fichiers) et Spread (marketing digital) en 2017. Le pôle Intégration enregistre de son côté une croissance de 12%, dont 3% en organique, bénéficiant de la consolidation de la société suisse c+e forum en fin d’exercice. L’acquisition de 51% du capital d’ABGI Group est par ailleurs en cours.

Au cours de l’exercice, l’EBITDA progresse de 44% à 9,0 millions d’euros, soit une marge de 7,2% contre 5,9% un an plus tôt. Le résultat d’exploitation grimpe de 39%, la marge atteignant 5,2%, contre 4,4% un an plus tôt et 3,0% en 2015. Le résultat net part du groupe ressort à 4,8 millions d’euros, en progression de 9%.

Dans le sillage de l’amélioration de ses résultats, le groupe fait progresser sa capacité d’autofinancement à 7,4 millions d’euros, contre 6,0 millions d’euros en 2016. La variation du besoin en fonds de roulement est également positive. Le bilan traduit le doublement des capitaux propres sur l’année, à 37,5 millions d’euros, contre 18,9 millions d’euros un an plus tôt, sous l’effet des résultats et d’une augmentation de capital réalisée au 4ème trimestre. Au 31 décembre 2017, le groupe bénéficiait d’une trésorerie nette de 10,1 millions d’euros, versus 3,3 millions d’euros un an auparavant.

Pour 2018, Visiativ annonce un projet d’acquisition d’un distributeur Solidworks, réalisant 4,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, en zone non francophone pour accélérer le développement à l’international ainsi qu’une prise de participation majoritaire dans la start-up Timelab afin d’enrichir la suite Moovapps dans l’Internet des objets et le big data. Le groupe prévoit par ailleurs d’élargir sa palette d’offres en matière de transformation numérique des entreprises à travers les nouveaux pôles : Impression 3D & Rapid Manufacturing et Conseil en Innovation & Transformation numérique, en cours de constitution dans le cadre de l’acquisition d’ABGI en cours de finalisation.

Sur le plan financier, le groupe se fixe « un objectif de croissance organique dynamique, accompagnée d’une poursuite de l’amélioration des résultats ». Des tendances plus précises seront communiquées à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre.