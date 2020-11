Le SD-WAN est longtemps resté une technologie émergente en France mais son adoption s’accélère à mesure que les entreprises déploient leurs applications dans le Cloud et recourent à Internet comme moyen de communication privilégié pour s’y connecter. Tel est le constat d’Hector Avalos, patron de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique de l’éditeur californien Versa Networks, qui se présente comme l’un des pionniers du SD-WAN et comme l’un des acteurs les plus technologiquement avancés dans ce domaine.

Une accélération dont il bénéficie logiquement. En France, où il a signé ses premiers contrats clients dès 2016, l’éditeur revendique une croissance de 300% de son activité au cours des douze derniers mois. Une dynamique qui lui a permis d’investir dans de nouvelles recrues pour accompagner cette croissance. Son équipe locale de commerciaux et d’avant-ventes est ainsi passée de trois à six personnes sur la période, selon Hector Avalos.

Un décollage qui a aussi des implications sur le réseau de distribution. Alors que l’éditeur avait dans un premiers temps surtout recruté des opérateurs proposant sa technologie sous forme de services infogérés – parmi lesquels Adista, NXO, Jaguar Networks, Bouygues Telecom et IMS Networks – il se tourne désormais prioritairement vers un profil de VARs et d’intégrateurs pour servir les clients, de plus en plus nombreux, qui souhaitent déployer et administrer sa technologie dans leurs propres datacenters.

Pour recruter et animer ce réseau de VARs et d’intégrateurs, l’éditeur a créé un poste de directeur channel Europe du Sud qu’il a confié cet été à l’ex-directeur channel de Sophos France, Jérôme Lorber. Axians mais également Adista, NXO et IMS Networks jouent d’ores et déjà dans cette catégorie.

Créé en 2012 et fort de 400 collaborateurs, Versa Networks ne divulgue pas son chiffre d’affaires. Mais la société revendique 220.000 licences commercialisées à ce jour auprès d’un parc clients de plus de 120 opérateurs et plusieurs milliers d’entreprises.

Son statut d’acteur de référence du SD-WAN a récemment été conforté par Gartner, qui l’a classé pour la première fois parmi les six leaders de son dernier Quadrant magique consacré au marché du WAN Edge paru en septembre dernier. Devancé par VMware et Fortinet sur l’axe de l’exécution et par VMware, Palo Alto et Fortinet sur l’axe de la complétude de vision, Versa Networks reconnu par Gartner pour l’exhaustivité de sa solution, ses solides capacités réseaux, d’accès au Cloud et de sécurité. En revanche Gartner met en garde contre la trop forte ambition de sa feuille de route, sa petite taille et la complexité perçue de son produit.