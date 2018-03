Veritas a fait l’acquisition de fluid Operations AG, plus connue sous le nom de fluidOps, un éditeur de logiciels basé à Walldorf en Allemagne. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Les solutions fluidOps permettent d’orchestrer, d’intégrer, de gérer et d’optimiser les données structurées et non structurées hébergées dans des silos sur sites et au sein de cloud privés, publics et hybrides.

« Cette acquisition va accélérer la mission de Veritas qui est de permettre aux entreprises d’exploiter le pouvoir de leurs données peu importe où elles se trouvent, tout en transmettant des informations qui permettent de gagner en compétitivité », explique dans un communiqué le spécialiste de la gestion des données multicloud

Veritas intégrera la technologie dans plusieurs de ses solutions de gestion de données en commençant par la version 7.4 de Veritas Access, une solution SAS SDN pour les données non structurées. Cette version sera disponible dans les mois à venir.

« Veritas et fluidOps aident pleinement les entreprises à exploiter le pouvoir de leur information, que cette dernière soit sur sites, dans le cloud ou dans des environnements complexes hybrides », indique dans le communiqué Mike Palmer, vice-président exécutif et Chief Product Officer de Veritas. « Nous sommes convaincus que cette acquisition aidera à la progression de l’approche et de la solution Veritas 360 Data Management, en fournissant de nouveaux niveaux d’orchestration et d’intégration sémantique, ce qui est aujourd’hui essentiel pour les entreprises internationales. »