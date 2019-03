Veritas Technologies a nommé Todd Forsythe au poste de chief marketing officer. « L’expérience de Todd dans le cloud, les logiciels, le hardware et les services nous aidera à accélérer notre croissance et à conquérir de nouveaux clients et partenaires », commente dans un communiqué le CEO du spécialiste du stockage et de la protection des données, Greg Hughes.

Todd Forsythe a plus de 25 ans d’expérience dans l’IT. Il rejoint Veritas après avoir travaillé chez Pure Storage où il a occupé les mêmes fonctions. Auparavant, il était responsable du Worldwide Digital Marketing chez Dell Technologies, ainsi que senior vice-président of Corporate Marketing chez Dell EMC. Par le passé, il a également occupé des postes au sein de la direction marketing de Salesforce, d’Oracle et de Cisco.