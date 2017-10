Selon la dernière étude d’IDC consacrée à ce marché, les ventes de serveurs ont progressé de 3% sur un an au deuxième trimestre dans la région EMEA pour atteindre 3,2% milliards de dollars. Calculées en euros, les ventes ont grimpé de 5,9% sur la période. Avec 538.000 unités, les livraisons ont quant à elles progressé de 1,2%.

Pour en revenir au dollar, sur un plan régional les plus fortes progressions sont à mettre au crédit du Royaume-Uni et de l’Irlande, qui enregistrent respectivement des croissances de 12,0% et 68,9%. Plus grand marché de la région, l’Allemagne bénéficie d’une croissance de 10,7% et génère un chiffre d’affaires de 100,4 millions de dollars. Avec un chiffre d’affaires qui chute de 16,0%, la France réalise une contre-performance due essentiellement à la faiblesse des ventes HPC réalisées notamment par Bull et Cray. Regroupés, l’Europe Centrale et de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique enregistrent leur première croissance depuis 2 ans, de 4,1% elle permet d’atteindre 640,9 millions de dollars de chiffre d’affaires, grâce essentiellement aux ventes de serveurs x86 qui ont bénéficié de l’adoption des nouveaux processeurs Skylake d’Intel.

Côté constructeurs, HPE reste le numéro un du marché européen avec 32,1% de part de marché. Sa baisse de 2,5% sur un an masque en effet la forte hausse de 11,1% du trimestre précédent. Dell (en tenant compte de sa fusion avec EMC) réduit de son côté l’écart grâce à la progression de 19,2% de son chiffre d’affaires. Avec un bond de 76,8%, les fabricants ODM se distinguent du lot et doublent quasiment leur part de marché qui atteint ainsi 15,2% en Europe de l’Ouest.

Globalement, la plus forte baisse enregistrée dans la zone EMEA est celle des grands systèmes dont le chiffre d’affaires a reculé de 23,6% à 245,0 millions de dollars. Les meilleures performances sont réalisées par les serveurs multi-noeud personnalisés (+118,3%) et les racks optimisés et personnalisés (+66,8%). « IDC prévoit que les réinvestissements réalisés par les fournisseurs de services Tier 1 vont commencer à pousser le marché ouest-européen des grands serveurs », croit savoir Eckhardt Fisher, analyste en charge des infrastrcutures européennes chez IDC.

Top 5 EMEA Vendor Revenues ($M)

Vendor 2Q16 Server Revenue 2Q16 Market Share 2Q17 Server Revenue 2Q17 Market Share 2Q16/2Q17 Revenue Growth HPE 1,058.4 34.0% 1,031.5 32.1% -2.5% Dell EMC 535.6* 17.2%* 599.9 18.7% 12.0% ODM Direct 233.2 7.5% 405.8 12.6% 74.0% Lenovo 209.0 6.7% 226.8 7.1% 8.5% Cisco 193.7 6.2% 196.4 6.1% 1.4% Others 886.1 28.4% 748.3 23.3% -18.0% Total 3,115.9 100.0% 3,208.5 100.0% 3.0%

Source: IDC Quarterly Server Tracker, 2Q17

*Dell prior to EMC merger