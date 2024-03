Une entreprise française sur cinq est la cible d’une cyberattaque ou d’une tentative de hameçonnage. 5,8% d’entre elles ont déjà été victimes de ransomware, selon un baromètre de Cyblex et Docapost dévoilé à l’occasion du Forum InCyber 2024 à Lille.

Parmi les principaux enseignements retirés de l’étude, on retiendra que :

Les ETI (42%) et grandes entreprises (49%) sont « le plus souvent cyber-attaquées ».

La menace des ransomwares pèse quasi autant sur les TPE (26%) que sur les PME (30%). Ces petites et moyennes entreprises sont confrontées à des contraintes budgétaires. 82% des PME et 78% des TPE interrogées accordent moins de 10.000 euros par an au budget dédié à leur sécurité informatique.

31% des sondé·e·s se considèrent comme des cibles potentielles, avec un score plus important pour les répondant·e·s issus des fonctions IT. 64% des entreprises pensent faire suffisamment d’efforts pour réduire les risques cyber. Toutefois, 66% n’appliquent pas les pratiques permettant d’atteindre le niveau essentiel préconisé par l’Anssi.

La principale crainte évoquée par 62% des répondant·e·s est la perte de leurs données.

1/3 n’ont pas confiance dans les mesures prises par leur organisation pour se protéger des risques cyber. Seul 1/3 positionne l’usage de technologies souveraines comme un sujet important.

Méthodologie

Ce baromètre tire ses résultats d’entretiens téléphoniques réalisés par la société Iteractii auprès de plus 500 répondant·e·s évoluant dans des directions d’entreprises de toutes tailles et de tout type (TPE, PME, grands comptes, structures publiques), dans des secteurs d’activités variés. Le panel interrogé inclut 36% de TPE, 43% de PME et 21% d’ETI et de grandes entreprises. 75% des personnes interviewées ne sont pas spécialisées dans l’IT ou la cybersécurité.