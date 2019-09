Hervé Skornik rejoint Open au poste de directeur général IT Services où il aura pour mission de piloter l’ensemble de l’activité IT de l’entreprise (plus de 3.200 collaborateurs), et d’encadrer les directeurs de régions Ile-de-France, Grand-Ouest, Nord et Grand-Est.

Âgé de 59 ans, André Skornik est diplômé de l’école Polytechnique et de l’école nationale des Ponts et Chaussées. Après un début de carrière dans le secteur public, il a évolué pendant plus de 20 ans dans le secteur de la distribution où il a occupé des postes de premier plan Il fut notamment PDG de Darty entre 2008 et 2012. Il assuré la transformation digitale de l’entreprise et mis en œuvre la stratégie omnicanale avec Darty.com avant de rejoindre en 2013 le groupe Carrefour où il a notamment dirigé les équipes sourcing et e-commerce.

Sa connaissance « de l’intérieur » des enjeux et problématiques de transformation digitale pour les entreprises, son implication IT et sa culture managériale et commerciale ont déterminé le choix des deux co-présidents d’Open, Frédéric Sebag et Guy Mamou-Mani. « L’arrivée d’Hervé Skornik à la tête de notre activité IT Services est parfaitement en phase avec notre projet de développement. Nous sommes ravis de l’accueillir chez Open et ne doutons pas qu’il saura mettre à profit sa riche expérience en matière de transformation digitale pour des entreprises comme Darty et Carrefour au sein du groupe », affirment-ils dans un communiqué.

« J’ai toujours aimé travailler pour des entreprises qui ont une histoire, des projets, des challenges… Open, avec ses 30 ans d’existence, une croissance continue, des présidents fondateurs toujours aux commandes, répond totalement à ces critères », explique de son côté Hervé Skornik.