Le gouvernement et Orange négocient pour donner un nouveau coup de collier au déploiement du réseau fibre et garder le cap de la « fibre pour tous » d’ici à 2025. Selon les informations de la Tribune, un accord pourrait être conclu dans les prochains jours. Orange obtiendrait un délai supplémentaire et échapperait à des sanctions pour ne pas avoir respecté ses engagements de couverture en fibre des villes moyennes mais devrait en contrepartie accélérer les déploiements dans les grandes villes ou zones très denses.

L’opérateur national devrait s’engager ainsi sur un nombre précis de lignes à déployer pour se rapprocher des 100% de couverture d’ici à 2025 contre 91% des foyers actuellement. L’un des moyens pour y parvenir est le lancement de la nouvelle offre de détail « raccordable à la demande », qui garantira aux clients un raccordement à la fibre dans un délai de 6 mois. Elle sera expérimentée dans deux des regroupements de communes (EPCI) les plus en retard avant d’être généralisée à l’ensemble des grandes villes.

Avec cet accord, le gouvernement fait le pari que les autres opérateurs accéléreront aussi la cadence pour ne pas laisser Orange s’octroyer le reste de ces zones très rentables. Un moyen de relancer la concurrence alors que les opérateurs ne sont tenus à aucune obligation de déploiement dans ces zones très denses. Orange ne délaisserait pas pour autant les villes moyennes ou l’offre « raccordable à la demande » sera également proposée.