Umanis annonce le recrutement de dix docteurs en informatique pour renforcer sa direction recherche & développement. En phase avec les objectifs stratégiques d’Umanis, ils auront l’opportunité de travailler sur une vingtaine de projets de R&D, portant sur quatre domaines d’applications principaux :

La conformité et son automatisation: RGPD, pharmacovigilance, DMOS Transparence Pharma, EMIR (European Market Infrastructure Regulation)…

Le cloud computing: HPC (High Performance Computing) en mode Cloud, optimisation et orchestration des ressources cloud à très larges échelles…

L’intelligence artificielleet ses différents domaines d’application : détection de patterns, maintenance prédictive, moteurs de recommandations, réseaux sociaux, agents conversationnels et chatbots…

La cybersécurité: cryptographie quantique, pseudonymisation et anonymisation des données personnelles ou des évènements de supervision informatique (contexte du Big data et du cloud computing)…

Avec l’objectif de déposer des brevets, démarche rare dans le monde des ESN, Umanis renforcera ainsi son département R&D dans les domaines technologiques suivants : Big Data, architectures distribuées, intelligence artificielle (traitement automatique du langage naturel, apprentissage automatique, reconnaissance de formes, images, vidéos), blockchain, audit d’algorithmes et d’algorithmique quantique pour l’IA, cybersécurité et cryptographie, entre autres.

« La Direction R&D d’Umanis a été créée en 2016, avec trois postes de docteurs en informatique en complément de nos ingénieurs de recherche. Face aux succès rencontrés sur des projets big data innovants dans le domaine des RH et de la gouvernance des données, nous avons pris la décision stratégique de démultiplier nos effectifs à forte valeur ajoutée, avec la création de dix nouveaux postes de docteurs » explique dans un communiqué Patrice Darmon, directeur R&D. « Il s’agit d’une transformation importante qui démontre notre volonté d’assoir notre position d’acteur précurseur et disruptif, afin de proposer des solutions créatives et toujours plus innovantes à nos clients. Cette ambition de sortir du lot des ESN traditionnelles se traduit également par une collaboration renforcée avec nos grands partenaires technologiques (Microsoft, Google…), sur des projets hautement stratégiques basés, par exemple, sur l’informatique quantique. C’est grâce à cette recherche constante d’innovation que nous conforterons et amplifierons notre leadership dans l’écosystème de la data. »