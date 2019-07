Que se passe-t-il chez Twitter ? Hier jeudi 11 juillet, le site web de détection et suivi des pannes de services Downdetector.com indiquait que 70.000 personnes n’avaient plus accès à Twitter. Quelques heures plus tard le réseau social faisait savoir que sa plateforme de micro-blogging avait été partiellement rétablie après avoir subi une panne mondiale pendant plus d’une heure.

« Nous étions en bas … et maintenant, nous remontons lentement. Désolé! », indiquait le CEO de la société, Jack Dorsey dans un tweet, rapporte Reuters. Le problème était dû à une intervention sur un système, expliquait la société, ajoutant qu’elle oeuvrait afin de résoudre complètement le problème.

Un coup d’oeil sur Downdetector.com nous montre que ce vendredi après-midi, tout n’est pas encore rentré dans l’ordre. Certains utilisateurs indiquent que des tweets se sont perdus dans la nature, d’autres expliquent qu’ils ne peuvent toujours pas accéder au service.