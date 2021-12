Une panne d’Amazon Web Services a mis hors service plusieurs sites et services numériques aux Etats-Unis et en Europe de mardi 7 décembre après-midi jusque dans la nuit du 8 décembre. La panne a débuté hier à 16h40 environ (10h40 Eastern Time).

Selon Downdetector.com, les services du fournisseur de services cloud destinés aux consommateurs étaient en panne, notamment Amazon.com, Alexa, Ring et Prime Video. Des utilisateurs de Downdetector.com ont également signalé des pannes sur Facebook, Disney+, Chewy, Roku et Coinbase. L’hébergeur d’images Flickr a indiqué qu’il était aussi touché.

Une heure et demi après le début des pannes, la société AWS a signalé sur son tableau de bord de santé des services qu’elle rencontrait des problèmes avec plusieurs services et qu’elle avait localisé la provenance de la panne sur la côte est des Etats-Unis (North Virginia). Elle a déclaré qu’elle travaillait à la restauration d’Elastic Compute Cloud et d’AWS Management Console après avoir trouvé la cause des problèmes rencontrés par ces deux services. Elle a reconnu également qu’il y avait des problèmes d’API avec DynamoDB et un « traitement dégradé des contacts » avec Amazon Connect.