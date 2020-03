Le CEO de Twitter, Jack Dorsey, va-t-il quitter l’entreprise qu’il a fondée ? C’est fort probable laissent entendre des sources proches du dossier qui s’en sont ouvertes à Reuters. Selon elles, le fonds spéculatif Elliott Management, qui a pris une participation de 5% dans Twitter, fait pression pour un changement de direction. Il cherchera notamment à remplacer trois membres du conseil d’administration dont le mandat arrivé à échéance par ses propres candidats lors de sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

Twitter est l’une des rares sociétés technologiques américaines dirigée, mais non contrôlée, par l’un de ses fondateurs. Les actionnaires bénéficiant de droits de vote égaux, Jack Dorsey, qui ne détient qu’environ 2% de la société, est particulièrement exposé aux investisseurs activistes tels qu’Elliott Management.

La gestion du service de microblogging a été jusqu’à présent particulièrement mouvementée. CEO de Twitter depuis sa création en 2006, Jack Dorsey a été remplacé en 2008 par un autre cofondateur, Evan Williams, qui l’accusait d’être un mauvais gestionnaire. En 2010, Evan Williams a passé la main au directeur des opérations, Dick Costolo. Désavoué pour sa stratégie, ce dernier a démissionné en 2015 et cédé provisoirement son siège à Jack Dorsey. Sa connaissance de l’entreprise et le lancement rapide de nouveaux produits ont convaincu quelques mois plus tard le conseil d’administration de Twitter de remettre au cofondateur les rênes de façon permanente.

Aujourd’hui, le voilà à nouveau accusé de mauvaise gestion, de trop s’occuper de Square, l’entreprise de paiement en ligne qu’il a lancée en 2010 avec l’homme d’affaires et philanthrope Jim McKelvey, et de vouloir passer une grande partie de son temps en Afrique pour y lancer des startups. Les investisseurs reprochent surtout à l’entreprise de ne pas savoir monétiser ses actifs. Depuis le retour de Dorsey en tant que CEO en juillet 2015, les actions de la société ont chuté de 6,2%, tandis que celles de Facebook ont augmenté de plus de 121% fait remarquer Bloomberg.

Toujours selon le site d’information, le CEO n’a pas jugé bon de participer vendredi à une réunion entre la direction de la société et les responsables d’Elliott Management, réunion où son avenir était le principal sujet de conversation. Son destinchez Twitter est semble-t-il scellé.