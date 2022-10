Cinq ans après sa création, Calliope a renoué avec la croissance organique en 2022. Issu du rapprochement de cinq intégrateurs de progiciels ERP et CRM (3Li Business Solutions, Titanium, Groupe Diagonal’, IGSI et Alpix), le groupe a eu à composer avec la transition du marché vers le Cloud, qui a eu tendance à éroder ses revenus immédiatement constatés au fur et à mesure que ses clients basculaient vers la souscription de licences.

En cumulant les revenus de ses différentes entités au moment de leur rachat, Calliope devrait réaliser au moins 36 M€ de chiffre d’affaires. En 2021, il a plafonné à 28,5 M€ malgré les 10% de signatures en plus. Mais en 2022, il devrait revenir autour de 31 M€. Désormais 95% des nouveaux clients souscrivent des licences applicatives SaaS, note Fabrice Tetu, président de Calliope.