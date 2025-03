TD Synnex a publié des résultats inférieurs aux attentes pour le premier trimestre de son exercice 2025, affectés par la stagnation de ses activités en Europe et par le report d’un gros projet de sa filiale Hyve Solutions. Son action a corrigé de près de 15% jeudi, effaçant 1,5 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Pour le trimestre fiscal se terminant le 28 février, le géant mondial de la distribution IT a enregistré un chiffre d’affaires global de 14,5 Md$, en hausse de 4% sur un an (6% en devises constantes). Les analystes tablaient sur 14,8 Md$. Le bénéfice net s’est établi à 167 M$ contre 194 M$ un an plus tôt. La société déclare un bénéfice ajusté de 2,80 $ par action, inférieur aux 2,91 $ visés par les analystes.

Le contexte macroéconomique et géopolitique a particulièrement impacté les activités en Europe, où le chiffre d’affaires a faiblement progressé de 0,4% à 5,1 Md$. La région Amériques affiche une hausse de 6,2% à 7,9 Md$ et la zone Asie-Pacifique de 5,2% à 1 Md$.

De plus, le résultat d’exploitation en Europe s’est contracté à 86 M$ contre 108 M$ un an plus tôt, quand celui de la zone Amériques a progressé sur un an de 160 M$ à 194 M$.

Lors de sa conférence téléphonique avec les analystes Patrick Zammit, PDG de TD Synnex (photo), a par ailleurs fait part d’une faiblesse temporaire de l’activité de Hyve, la filiale dédiée aux infrastructures hyperscale.

« Hyve a enregistré des résultats inférieurs à nos attentes en raison d’une livraison de composants retardée du premier au deuxième trimestre et d’une baisse de la demande, qui pourrait perdurer plusieurs trimestres », a déclaré le PDG.

La société n’a pas donné plus de précisions mais s’est voulu rassurante pour la suite. « Nous sommes convaincus que la situation se normalisera grâce à des conditions de marché toujours favorables », a affirmé Patrick Zammit.

Dans le détail des activités du groupe, la division Advanced Solutions, qui distribue les produits dits à valeur, a vu ses revenus progresser de 3% à 7,4 Md$, tandis que la division Endpoint solutions, centrée sur le marché des PC, a enregistrée une hausse de 5% à 7,1 Md$. Les domaines stratégiques, tels que le cloud, la cybersécurité, l’analyse de données et Hyve, ont tous conservé une croissance à deux chiffres.

« La solidité de notre modèle économique nous a permis de devancer le marché au premier trimestre. Notre stratégie globale, notre présence mondiale et notre approche de commercialisation spécialisée nous permettent de capter un large éventail de dépenses informatiques », a commenté Patrick Zammit dans un communiqué.

Le PDG a également mis en avant la hausse des facturations brutes, qui se sont établies à 20,7 Md$, en progression de 7,5% d’une année sur l’autre et de 9% à taux de change constant.

Le distributeur se dit vigilant sur l’impact des tarifs douaniers mais affiche sa confiance pour le nouvel exercice.

« Pour l’exercice 2025, nous maintenons notre engagement à atteindre une croissance de notre chiffre d’affaires brut d’environ 5 % et à générer 1,1 milliard de dollars de trésorerie disponible. Nos perspectives sont ajustées pour tenir compte des déficits temporaires de Hyve. Cependant, nous restons très confiants quant aux perspectives à long terme », a déclaré le directeur financier Marshall Witt lors de l’appel avec les analystes.