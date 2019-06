Salesforce a publié des résultats supérieurs aux attentes. Le chiffre d’affaires du premier trimestre clos le 30 avril s’élève à 3,74 milliards de dollars, soit une augmentation de 24% sur un an et de 26% en monnaie constante. Les revenus provenant des abonnements et du support ont bondi de 24% pour atteindre 3,50 milliards de dollars. Les revenus issus des services professionnels et autres se sont élevés à 241 millions de dollars, soit une augmentation de 23% par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires de son produit phare, Sales Cloud, a progressé de 11% à 1,1 milliard de dollars.

Le bénéfice net GAAP a atteint 392 millions de dollars ou 0,49 dollar par action, contre 344 millions de dollars ou 0,46 dollar par action un an plus tôt. La société a dégagé un bénéfice par action non-GAAP de 0,93 dollar alors que les analystes s’attendaient en moyenne à 0,61 dollar.

La firme de San Francisco a relevé son bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’année en 2020 entre 2,88 et 2,90 dollars par action et prévoit désormais un chiffre d’affaires compris entre 16,10 et 16,25 milliards de dollars. Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice de 2,66 dollars par action pour un chiffre d’affaires de 16,12 milliards de dollars.

« Je suis ravi des résultats obtenus ce trimestre et du fait que nous avons enregistré un chiffre d’affaires record et un cash-flow opérationnel de près de 2 milliards de dollars, en hausse de 34% par rapport à l’année précédente », déclare dans un communiqué le CEO de Salesforce, Marc Benioff. « Nous avons une énorme opportunité devant nous et sommes bien positionnés pour une croissance à long terme en tant que numéro 1 du CRM dans le monde. »

« Salesforce en est aux premiers stades de son expansion internationale ce qui lui offre un potentiel de croissance », a expliqué à Reuters Brian Pirri, analyste du New England Investment & Retirement Group.