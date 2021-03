Malgré un chiffre d’affaires en baisse de 3% sur un an à 6,8 milliards de dollars, HPE a généré au premier trimestre clos le 31 janvier un bénéfice net de 223 millions de dollars, soit 17 cents par action, en hausse de 42% comparé aux 157 millions de dollars ou 12 cents par action enregistrés un an auparavant. Ces résultats, CA compris, étaient supérieurs aux attentes de Wall Street. Le constructeur, désormais installé au Texas, a notamment profité de la croissance de sa division Intelligent Edge (données générées, analysées, interprétées et traités en périphérie) dont les ventes ont augmenté de 11% à 806 millions de dollars.

Dans une interview accordée à CRN, le CEO de l’entreprise Antonio Neri a déclaré que le grand pari de sa société sur la plate-forme Edge-to-Cloud en tant que service « portait ses fruits » et qu’il attendait des gains de part de marché dans la commutation de campus. « Ce fut la meilleure performance de tous les fournisseurs de réseaux. Je pense que c’est parce que nous avons quelque chose de très particulier. Nous avons une solution cloud native avec un modèle d’abonnement qui vous permet d’accéder à tout type de connectivité dont vous avez besoin pour offrir cette vision edge-to-cloud. Cet élan se poursuivra tout au long de l’année », a-t-il expliqué en précisant que 95% de cette activité passait par les partenaires de distribution. Il a ajouté que la stratégie « différenciée » Intelligent Edge avait entraîné une croissance à trois chiffres du chiffre d’affaires SaaS d’Aruba. La division enregistre ainsi son troisième trimestre consécutif de croissance et son cinquième trimestre de hausse de sa marge bénéficiaire. Celle-ci a atteint 18,9%, contre 12,1% un an auparavant.

« N’oubliez pas qu’en 2018, j’ai dit que la périphérie serait la prochaine frontière et que l’entreprise du futur serait centrée sur la périphérie, compatible avec le cloud et basée sur les données. La pandémie a validé cette vision. Aruba permet cette transformation numérique dans une approche mobile first, cloud first. Je m’attends à ce que cela continue d’être un moteur de croissance majeur pour notre entreprise », a encore précisé le dirigeant.