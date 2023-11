HPE a publié les résultats de son quatrième trimestre fiscal 2023 qui s’est achevé fin octobre. Ses ventes ont chuté de 7% à 7,3 Md$ tandis que le résultat net s’est élevé à 642 M$ contre une perte de 304 M$ un an plus tôt.

Le trimestre est marqué par l’effondrement de l’activité Compute. Cette division dédiée aux serveurs, la plus importante du groupe, perd de sa superbe avec des revenus qui ont chuté sur un an de 3,7 à 2,5 Md$, soit une chute de 31%. Sa marge opérationnelle a également baissé, passant de 14,9% à 9,8%. Le groupe fait valoir un effet de comparaison défavorable après des ventes très robustes l’an dernier et le besoin pour les clients de digérer les capacités passées. HPE souffre aussi d’une demande atone sur le stockage, avec des revenus de 1,1 Md$ en baisse de 13% et une marge opérationnelle de 8,1% contre 15,4% un an plus tôt.

A l’opposé, le constructeur continue de profiter de la forte croissance de son activité Intelligent Edge, qui regroupe son activité réseau de campus Aruba, son activité SD-WAN issue de l’acquisition de Silver Peak et son activité de sécurité héritée de l’acquisition d’Axis Security. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 1,4 Md$ en hausse de 41% et la marge opérationnelle a bondi sur un an de 13,3% à 29,5%. Pour le sixième trimestre consécutif, elle se distingue comme principal moteur de croissance et désormais de profitabilité du groupe.

HPE enregistre également une forte progression sur ses offres d’intelligence artificielle (IA) et de calcul haute performance (HPC). Le chiffre d’affaires est en hausse 37% à 1,2 Md$ et la marge opérationnelle s’est améliorée à 4,7% contre 3,5% un an plus tôt.

Sur l’ensemble de l’exercice, HPE voit son chiffre d’affaires progresser de 2% (5,5% à taux de change constant) à 29,1 Md$. Son résultat net (non gaap) s’établit à 2,8 Md$, permettant de dégager un bénéfice par action de 2,15$, en hausse de 6 % par rapport à l’exercice précédent.

Lors de ses échanges avec les analystes, le PDG de HPE Antonio Neri a fait part de l’explosion de la demande pour les solutions d’IA. « Nous avons terminé cet exercice avec le plus grand carnet de commandes HPC et IA jamais enregistré, tiré par 3,6 milliards de dollars de commandes d’unités de traitement accéléré (APU) », a-t-il déclaré.

Alors que les serveurs configurés pour l’IA donnent l’espoir de voir progresser les prix unitaires, le constructeur a souligné que les commandes de serveurs comprenant des APU représentaient 25 % du mix total sur l’exercice et 32 % au quatrième trimestre. « 2024 sera l’année de la croissance des revenus de l’IA », a affirmé le PDG.

Concernant ses perspectives, HPE s’attend à un chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2024 compris entre 6,9 ​​et 7,3 Md$. Pour l’ensemble de l’exercice, il prévoit une croissance des revenus entre 2 % et 4 % en monnaie constante. Des prévisions plutôt prudentes malgré le boom de l’IA.