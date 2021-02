Au cours du deuxième trimestre de son exercice 2021, clos le 23 janvier, Cisco a généré un chiffre d’affaires de 11,96 milliards de dollars, stable comparé à l’année dernière. Le bénéfice net non-GAAP a augmenté de 2% à 3,4 milliards d’euros, soit 0,79 dollar par action. En termes non-GAAP, le bénéfice net a reculé de 12% à 2,5 milliards de dollars ou 0,60 dollar par action, impacté par une hausse de 4% des dépenses opérationnelles.

Alors que le chiffre d’affaires des entreprises a continué de baisser (-9%), la firme de San Jose a enregistré des hausses dans des segments tels que le sans-fil, Webex et la sécurité. Le chiffre d’affaires des services a augmenté de 2%, tandis que celui des produits a reculé de 1% d’une année sur l’autre, impacté par la pandémie de Covid-19. Les abonnements ont représenté 76% des revenus des logiciels.

« L’évolution de notre entreprise vers plus de logiciels et d’abonnements continue de progresser. Nous avons ainsi enregistré 3,6 milliards de dollars de revenus logiciels », a déclaré Chuck Robbins lors de la présentation des résultats aux analystes. Le CEO de Cisco prévoit désormais de faire passer la majorité de son portefeuille à des offres gérées dans le cloud fournies en tant que service. « Si nous pouvons livrer à partir du cloud, nous le ferons. A titre d’exemple, nous cherchons à offrir le SD-WAN plus la sécurité du cloud en tant que service, ainsi que d’autres nouvelles solutions », a-t-il ajouté.

Au cours du trimestre, la société a augmenté son offre de rachat du spécialiste des produits d’interconnexion optique à grande vitesse Acacia Communications à 4,5 milliards de dollars, la proposition initiale étant de 2,6 milliards de dollars. Elle a également annoncé en décembre son intention d’acquérir le fabricant de logiciels de communication dans le cloud IMImobile pour 730 millions de dollars, ainsi que Slido, un spécialiste des technologies d’interaction avec le public que Cisco prévoit d’intégrer dans Webex, pour une somme non divulguée. L’acquisition d’IMImobile devrait être conclue au cours du troisième trimestre fiscal 2021.

Pour le trimestre en cours, Cisco table sur une progression en année glissante du chiffre d’affaires de 3,5% et 5,5%, sur une marge opérationnelle comprise entre 33% et 34%, ainsi que sur un bénéfice par action non-GAAP de 0,80 dollar à 0,82 dollar.