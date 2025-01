Trellix annonce une refonte de son programme de partenariat Xtend et la nomination de Kurt Mills (photo) au poste de directeur mondial du channel. L’éditeur en solutions de cybersécurité, issu de la fusion entre McAfee Enterprise et FireEye en 2022, avait introduit Xtend cette même année.

Le programme remanié introduit des spécialisations techniques dans cinq domaines : sécurité des terminaux (Endpoint), détection et réponse réseau (NDR), détection et réponse étendues (XDR), sécurité des données, sécurité de la messagerie électronique et de la collaboration.

Il prévoit désormais une segmentation en trois niveaux de partenariats (platine, or et argent). « Les nouveaux niveaux offrent aux partenaires une structure d’incitations et de remises plus riche, conçue pour récompenser l’activation, la collaboration et la contribution », détaille l’éditeur.

Trellix a enfin remanié ses programmes de formation et enrichi les outils de son portail partenaires, avec une intégration plus poussée notamment des systèmes de formation et d’habilitation.

« L’expertise en sécurité de nos partenaires est cruciale pour créer des solutions permettant de protéger les données des clients, de protéger la réputation et de défendre les entreprises contre des cyberattaques de plus en plus sophistiquées et complexes », commente dans un communiqué Kurt Mills. « Trellix partage la mission de nos partenaires consistant à fournir une cybersécurité innovante et évolutive conçue pour renforcer la résilience opérationnelle, et nous avons revitalisé notre programme de partenariat afin de positionner nos partenaires au mieux pour atteindre leurs objectifs. »

Kurt Mills a rejoint Trellix en juin 2024 en tant que vice-président des canaux mondiaux. Vétéran du secteur de la cybersécurité, il a occupé des postes de direction du channel chez Check Point, Mimecast, FireMon et Blue Coat Systems. Il était précédemment responsable des ventes mondiales d’intégrateurs de systèmes chez Check Point.