Thoma Bravo, qui vient d’annoncer l’acquisition de Veracode, poursuivrait ses emplettes dans le secteur de la cybersécurité en s’attaquant à un gros morceau si l’on en croit la presse américaine. Des sources anonymes ont indiqué que le fonds d’investissement s’intéresse à Symantec rapporte le Silicon Business Valley Journal. Elles ont toutefois précisé que même s ‘il y avait des discussions sur une vente possible, il n’y avait aucune certitude qu’elles aboutissent.

Ces rumeurs ont toutefois fait bondir le titre de près de 18%. Après avoir atteint les 24,57 dollar, l’action a terminé la journée à 22,54 dollars son cours de clôture le plus élevé en six mois environ.

Depuis l’acquisition de Barracuda Networks pour 1,6 milliard de dollars en février dernier, Thoma Bravo est très actif sur le marché de la cybersécurité.

De son côté, aux prises avec l’investisseur activiste Starboard Value, Symantec a connu une année tumultueuse sur fond de baisse des ventes, d’audit financier, de licenciements et de chute du titre. Pour compléter son portefeuille et booster ses ventes, la firme de Mountain View vient toutefois d’annoncer l’acquisition d’Appthority, un éditeur californien spécialisé dans la sécurité des applications mobiles ainsi que le rachat de l’Israélien Javelin Networks dont la mission consiste à protéger les machines connectées à Active Directory.