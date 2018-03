Artisan de la success story de l’intégrateur Aciernet, passé en douze ans de 0 à 85 M€ de chiffre d’affaires, Thierry Mourrain a cédé ses parts fin 2016 – à l’occasion du LBO ayant permis à Econocom de prendre le contrôle de la société – pour fonder First2trade, une plateforme de désintermédiation entre apporteurs d’affaires et entreprises.

« L’objectif, c’est de rapprocher les détenteurs d’opportunités commerciales des entreprises potentiellement intéressées par ces opportunités, explique Thierry Mourrain. Les entreprises invetissent beaucoup d’argent pour rechercher de nouveaux clients et générer des opportunités commerciales. Cela passe par le recrutement et la motivation d’équipes commerciales, mais également la participation à des salons, l’organisation de kick off clients, de déjeuners, etc. Or nombreuses sont les entreprises collectant des opportunités dont elles ne savent que faire car elles ne concernent pas leur métier. Nous leur apportons donc une interface qui leur permet de monnayer leurs opportunités en les proposant à d’autres entreprises et par la même occasion de se rendre compte des opportunités disponibles sur leur marché. »

L’accès à la plateforme est gratuit. First2trade se rémunère sur les opportunités vendues. Thierry Mourrain s’attend à ce que le prix moyen des opportunités commerciales vendues sur First2trade soit compris entre 200 et 2.000 €. Il table sur 1.500 opportunités vendues par an pour rentabiliser son activité. Montant de son investissement initial : 300 K€. Fonctionnelle, la plateforme accepte les préenregistrements depuis deux semaines. Le lancement officiel est prévu le 15 avril.