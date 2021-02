En appui du programme MaSanté2022, NEHS DIGITAL et Tessi ont choisi de nouer un partenariat technologique et commercial afin de proposer une offre combinée et différenciante, dédiée à la digitalisation du parcours patient. L’objectif ? Faciliter l’accès aux soins du patient et simplifier le partage d’information pour chaque usager – patient, médecin prescripteur et professionnel de santé – en proposant une offre complète en réponse aux enjeux des établissements.

Réunis ensemble dans le cadre d’un partenariat stratégique, les deux acteurs français ont pour objectif ambitieux d’industrialiser l’offre de parcours de soins et de service d’imagerie médicale pour l’hôpital, avec des prestations à valeur ajoutée fortement intégrés et interopérables avec les systèmes d’information existants et l’espace numérique en santé.

Les capacités de Tessi autour de la préadmission en ligne, le e-consentement, la signature électronique ou encore la dématérialisation et l’archivage électronique des flux documentaires s’ajoutent aux bouquets de services NEHS DIGITAL déjà existants tels que l’authentification simplifiée du patient, la prise de rendez-vous en ligne ou la téléconsultation.

L’ensemble de l’offre s’appuie sur les socles d’interopérabilité et de sécurité proposés par les deux partenaires, ainsi que sur une expérience utilisateur harmonisée.

NEHS DIGITAL a choisi par ailleurs d’entamer une profonde transformation pour aller vers une orientation ‘digital as a service’ pour ses 2 000 clients. L’entreprise, présente notamment dans les 32 CHU de France et la majorité des 135 GHT, propose, à plus de 50 000 utilisateurs, des solutions dédiés à chaque usager de la santé : DSI soignants, radiologue, cadre de santé, manip radio et aux acteurs de la médecine de ville (généralistes, kinésithérapeutes…).

Avec plus de 10 millions de dossiers assurés traités par an, plus de 800 000 courriers médicaux émis et 3,5 péta-octets de données de santé hébergés (HDS), Tessi accompagne les établissements de soins et l’écosystème des acteurs de la Santé dans la dématérialisation de leurs processus métiers et la sécurisation des données médicales et non-médicales.

« Aujourd’hui, NEHS DIGITAL franchit une nouvelle étape. Le partenariat avec Tessi répond à une forte demande de l’ensemble des acteurs en santé et l’addition de nos technologies est un gage pour rendre les services numériques accessible à chaque usager du monde de la santé de façon organisée, sécurisée et intégrable dans n’importe quel système d’information cible » déclare Frédéric Serein, Directeur général de NEHS DIGITAL.

« Notre ambition commune est claire : faire avancer la e-santé en France en proposant des plateformes de services innovantes et industrielles pour les patients et les professionnels de santé, conformes aux principes de MaSanté2022 » précise Virginie Degeorgis, Directrice générale de TESSI France.