Tessi poursuit ses investissements au cœur de la santé en entrant au capital de Sweepin, la startup dédiée à la digitalisation du parcours patient.

Sweepin développe une solution mobile qui révolutionne le parcours du patient, permettant à l’établissement de santé de détecter l’arrivée d’un patient, de procéder à son admission automatique et de le guider pas-à-pas vers son rdv. Dès sa sortie, le patient peut également être prélevé de son reste à charge.

Sweepin propose par ailleurs un système de suivi des patients en chirurgie ambulatoire, où les accompagnants et le personnel hospitalier sont prévenus en temps réel des étapes du parcours ou si un patient est perdu.

La solution permet de faire gagner du temps à l’usager comme aux établissements de santé (hôpital/clinique).

« L’objectif de Sweepin est de bâtir une offre autour des besoins récurrents exprimés par nos clients dans la santé et apporter une solution complète autour du “ voyage à l’hôpital ”. » souligne Matthieu Dibaji – Directeur Général de Sweepin.

« Avoir Tessi comme actionnaire de référence nous permet de nous adosser à un industriel déjà fortement implanté dans le monde de la santé. » déclare Johan JEGARD – Président de Sweepin.

En devenant actionnaire de cette startup, le groupe Tessi poursuit ses investissements dans le domaine des offres de services et technologiques de la santé.

Déjà fortement implanté avec ses solutions Digital Covid Certificate (DCC) porté par le pass sanitaire ou sa solution de gestion du consentement, Tessi souhaite poursuivre son engagement dans la santé en France et à l’international.

« L’offre technique et fonctionnelle de Sweepin est très large. Elle couvre les trois grandes phases de la vie du patient : l’avant, le pendant et l’après rendez-vous à l’hôpital ou à la clinique. Accompagner Sweepin dans sa croissance est pour nous une suite logique de notre stratégie d’investissements autour de la Santé, après le développement de nos propres solutions dédiées comme la pré-admission ou le consentement par intelligence artificielle. Nous intégrerons les offres de Sweepin à nos solutions santé pour offrir toujours plus de services à nos clients et à leurs patients. » déclare Claire FISTAROL – Présidente du Directoire de Tessi.