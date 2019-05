Tech Data souhaite faire évoluer son image et plus généralement celle de la distribution IT en insistant sur son rôle de diffuseur de technologies. Le grossiste organise dans ce contexte un nouvel événement tourné non vers les produits mais vers les technologies et l’impact qu’elles auront dans notre vie quotidienne à l’avenir. Cet événement, baptisé Tech for tomorrow , aura lieu le 4 juin au Pavillon des Etangs dans le XVIe arrondissement de Paris en présence de 350 dirigeants et décisionnaires de clients revendeurs et sociétés de services IT.