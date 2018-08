Avec un chiffre d’affaires de 8,89 milliards de dollars, en croissance annuelle de 9,8% un bénéfice net qui bondit de près de 60% pour atteindre 75,9 millions de dollars, soit 1,97 dollar par action, Tech Data a réalisé un excellent deuxième trimestre. Ces chiffres sont d’ailleurs supérieurs aux attentes.

Malgré cela, le grossiste va lancer un plan d’optimisation mondial (Global Business Optimization ou GBO). Celui-ci devrait permettre de réduire les coûts de 70 à 80 millions de dollars au cours des deux prochaines années a expliqué à CRN le CEO de la société, Rich Hume. Environ la moitié de cet argent sera réinvesti pour accélérer des « priorités stratégiques », le reste de la somme servant à améliorer la rentabilité. Le dirigeant a expliqué à nos confrères qu’il s’agissait de « créer un nouveau standard dans le métier » en créant un distributeur plus agile et plus efficace, notamment en optimisant le modèle régional d’accès au marché des fournisseurs de solution.

Le GBO prévoit une série de réduction des coûts au cours des deux prochaines années afin de contrer l’érosion de la marge, tout particulièrement au sein des entités européennes. La majorité des 70 à 80 millions de dollars d’économies proviendra d’une « optimisation des effectifs et de nouvelles contributions de la part des services professionnels », a indiqué le directeur financier du grossiste de Clearwater, Chuck Dannewitz, lors de la présentation des résultats aux analystes. Il faut donc s’attendre à des suppressions d’emplois.

Tech Data va investir dans des domaines profitables et mettre l’accent sur la simplification des procédures et des mesures permettant d’améliorer la productivité. la firme envisage également de repositionner son modèle en Europe « qui représente 51% et où la concurrence de plus en plus rude provoque une érosion des marges ». La numérisation des procédures sera développée. Tech Data va notamment concentrer ses efforts sur la virtualisation des opérations commerciales au travers de StreamOut, la plateforme cloud d’achat, d’administration et de facturation.