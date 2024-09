Le grossiste TD Synnex va intégrer les solutions du spécialiste en sécurité mobile Lookout dans son portefeuille de services managés pour les partenaires MSSP en France.

« Fort de plus de 200 millions de mobiles protégés dans le monde, Lookout offre une vue unique de la surface d’expositions représentée par les flottes mobiles », déclare un communiqué. « Notre historique de partenariat et la position unique de TD Synnex France en matière d’adressage des partenaires MSP et MSSP en fait un partenaire idéal pour renforcer notre offre destinée aux MSSP français », estime Jean-Christophe Prudhomme, responsable channel Europe du Sud chez Lookout. « Nous sommes convaincus que l’approche ‘MSSP-native’ de Lookout apporte une valeur unique aux partenaires en leur permettant de fournir une offre de protection mobile optimum et en bénéficiant d’une plateforme multi-tenant pour faire face au paysage de menaces mobiles de plus en plus structuré et complexe ».

La société Lookout est entrée sur le marché de la sécurité dans le cloud suite à l’acquisition de CipherCloud en mars 2021. Sa plateforme de sécurité cloud a été classée parmi les trois meilleurs fournisseurs au sein rapport 2023 Gartner Critical Capabilities for Security Service Edge (SSE). Lookout a lancé son programme MSSP l’an dernier. L’entreprise travaille également avec Unisys (ex-Mobinergie), I-Tracing et SCC.