La filiale française du distributeur de solutions technologiques TD Synnex annonce le renforcement de son comité de direction avec deux nominations stratégiques. Elles font suite au départ d’Adrien Lapeyronnie, qui occupait depuis 2020 la fonction de directeur digital & marketing France. Pascal Oualid (à droite sur la photo), nommé vice-président digital & marketing France, lui succède depuis le 1er novembre.

Pascal Oualid a occupé depuis plus de 20 ans de nombreuses responsabilités au sein du groupe, dont précédemment celle de directeur des opérations. « Mon objectif va être de favoriser une approche globale et collaborative, visant à améliorer nos outils digitaux, renforcer nos actions marketing et assurer une coordination optimale entre les équipes IT et opérationnelles », déclare-t-il dans un communiqué.

En parallèle, Cédric Derville (à gauche sur la photo) est nommé vice-président Logistics & Operations France. Fort de 20 années d’expérience en supply chain, il a rejoint TD Synnex en 2017 au poste de directeur logistique. Il a désormais sous sa responsabilité les équipes logistique, maintenance, ADV, service clients et procurement. « Cette nouvelle organisation s’inscrit dans une logique supply chain, end-to-end. Je suis ravi de prendre ce nouveau rôle que je reçois comme un challenge. Celui de tout mettre en œuvre, collectivement, pour assurer une efficience maximale dans nos opérations tout en offrant un service d’excellence à nos clients », explique-t-il.

« Cette réorganisation est une opportunité pour repenser notre organisation de manière plus agile et efficiente. Nous sommes convaincus que cette nouvelle structure renforcera notre capacité à anticiper les besoins de nos clients tout en consolidant notre position sur le marché », ajoute Pascal Murciano, Président France & Europe du Sud de TD SYNNEX.