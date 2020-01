Après avoir racheté Business Data Partners au Royaume-Uni et Planaxis / Groupaxis au Canada, Talan accélère sa stratégie de croissance à l’international en rachetant les sociétés luxembourgeoises MBR & DGM. Ces sociétés sont spécialisées dans le conseil, le développement opérationnel et l’implémentation de solutions de gestion et de valorisation de la donnée. Cette opération de croissance externe, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées, permet à Talan de renforcer significativement sa présence au Luxembourg et d’étendre son activité en Belgique. La nouvelle entité luxembourgeoise comptera en effet près de 60 collaborateurs issus des équipes de MBR, DGM et Talan Luxembourg.

Créée en 2013, MBR (Making Business Right !) est une société de conseil spécialisée en Business Intelligence & Data Analytics. DGM(DigitalMotion), créée plus récemment (2018), développe et implémente des applications digitales et des solutions collaboratives (portails, échanges de données…). Dirigées et fondées par Jonathan Samaras, elles fournissent toutes deux des solutions aux grands comptes dans les secteurs de la banque/finance et dans l’industrie.

« Ce projet industriel est une nouvelle étape de notre plan Ambition 2020 dans lequel nous prévoyons un fort développement à l’international. Les sociétés MBR & DGM qui nous rejoignent disposent d’expertises de haut niveau qui sont complémentaires avec celles de Talan. Elles nous permettent de devenir un acteur incontournable dans le domaine de la data au Luxembourg », explique dans un communiqué Mehdi Houas, président du groupe Talan (photo).

« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir les équipes de MBR et de DGM avec lesquelles nous partageons une vision commune pour l’avenir. Après les cabinets Planaxis-Groupaxis au Canada et Business Data Partners au Royaume-Uni, nous allons pouvoir continuer à tracer notre sillon sur les offres data en accélérant notre développement à l’international », ajoute de son côté Mikael Thepaut, directeur général de Talan en charge de l’international.