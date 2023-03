En positionnant sa solution de modélisation intelligente de données comme un outil de réduction de l’empreinte carbone des entreprises, Systnaps entend désormais se présenter comme un acteur de l’économie circulaire.

Créée en 2007, Systnaps est au départ une société de services spécialisée dans la gestion du cycle de vie de la donnée : elle effectue des opérations de mises en qualité, mise à jour, comparaison, transformation, archivage, destruction… pour des grands groupes ayant de grandes masses de données à gérer.

Dans le cadre de cette activité, elle a conçu un algorithme qui découvre les données, capte leurs informations de contexte, les catalogue et leur assigne une date d’expiration. Dès lors que cette date d’expiration est atteinte, les données sont écartées (vers des espaces moins énergivores) ou détruites. « On donne aux clients une vision 360° de leurs données et on rend leur modèle de données intelligent », explique Jawaher Allala, directrice générale de Systnaps (photo).

Avec le temps, Systnaps s’est rendu compte que 85% à 90% des données de ses clients étaient inutiles, redondantes ou obsolètes et qu’en minimisant la structure et le volume des données au strict nécessaire, elle pouvait réduire les temps de projets data de ses clients, améliorer la satisfaction des utilisateurs mais aussi réduire leurs coûts d’infrastructures et donc leur empreinte carbone.

Un impact positif sur l’environnement validé par la fondation Solar Impulse qui a labellisé son offre de service en tant que « efficient solution » en juin dernier. « Notre solution Data Recycling contribue à réduire l’empreinte énergétique, carbone et spatiale des datacenters, justifie Jawaher Allala.

Devant le succès de cette approche, la société a décidé de se concentrer sur le développement de sa solution et de monter à l’échelle. À cet effet, elle prépare une levée de fonds (via de la dette bancaire). En parallèle, elle négocie avec des éditeurs tiers pour intégrer sa technologie dans leur offre et avec des sociétés de services numériques pour qu’elles l’implémentent chez leurs clients. Société de 20 personnes ayant réalisé 1,8 M€ de chiffre d’affaires en 2022, Systnaps s’attend à doubler son activité cette année.