À l’occasion de sa conférence semestrielle, qui s’est tenue ce jour, Syntec Numérique a dressé un bilan plutôt positif de l’année écoulée et de ses perspectives 2021 pour le secteur du numérique. S’appuyant sur les résultats d’une enquête téléphonique commandée à IDC et réalisée du 5 octobre au 6 novembre 2020 auprès de 235 entreprises du secteur du numérique, le syndicat professionnel a estimé à -4,6% la baisse du chiffre d’affaires du secteur sur l’année 2020. Syntec Numérique n’a pas manqué de souligner que c’était beaucoup mieux que les -6,7% anticipés lors de son enquête de printemps et que le secteur ferait deux fois mieux que le reste de l’économie. Cela n’en reste pas moins une claque pour un secteur qui affichait encore une croissance de 4,2% en 2019. Ainsi, cette année, 41% des entreprises interrogées seront en décroissance. Et seulement 33% en croissance.

Ce sont les éditeurs qui ont le mieux résisté : ils terminent l’année sur une croissance de +0,3% (+6,6% en 2019). Les entreprises de services du numérique (ESN) reculent de -4,2% (+3,1% en 2019) et les entreprises d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT) plongent de -12,3% (+5% en 2019). Cela s’explique par « leur exposition aux secteurs aéronautiques et automobiles, durement touchés par la crise sanitaire », rappelle le Syntec Numérique.

Les SMACs (social, mobilité analytique, Cloud) sont restés les moteurs de l’activité, avec une croissance estimée à +6,4% par rapport à 2019 (+12,2% pour le seul cloud).

Sur le front de l’emploi, on peut voir le verre à moitié plein en disant que deux entreprises sur trois ont stabilisé ou augmenté leurs effectifs au cours de l’année. Reste un tiers des entreprises qui ont dégraissé. Les offres d’emploi ont suivi la même tendance avec un recul de 38% des offres publiées sur l’APEC sur les neuf premiers mois de l’année avec 40.233 postes proposés au lieu 64.607 en 2019 (source Dares).

Les perspectives 2021 sont toutefois positives. Près d’une entreprise sur deux envisage de faire de la croissance en 2021. Syntec Numérique anticipe ainsi une croissance de 1% du secteur (+3,8% pour les éditeurs, +1,1% pour les ESN et -3,3% pour les ICT), tiré par la hausse attendue des dépenses des entreprises clientes, l’engouement pour le SaaS (40% des nouveaux projets au second semestre 2020), le Cloud et la cybersécurité. Les recrutements repartent à la hausse avec de nouveaux des tensions sensibles sur certains profils (notamment sur les métiers de la cybersécurité, l’intelligence artificielle, l’IoT…). Seuls bémols, la croissance sera limitée par l’absence de croissance embarquée des effectifs sur la partie conseil et le fait qu’un certain nombre d’entreprises clientes se sont fixé comme objectif de renégocier leurs contrats fournisseurs.