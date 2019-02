Symantec vient d’annoncer l’acquisition, pour un prix qui n’est pas dévoilé, de Luminate Technology, une jeune pousse à l’origine de la technologie Secure Access Cloud qui offre des fonctionnalités de périmètre défini par logiciel. Cette technologie permet aux entreprises de n’accorder aux utilisateurs des connexions qu’aux applications et aux ressources spécifiques en fonction de leur utilisation. « La technologie Secure Access Cloud de Luminate va étendre aux utilisateurs la puissance de la plateforme de cyberdéfense intégrée de Symantec lorsqu’ils accèdent aux charges de travail et aux applications, quel que soit le lieu de déploiement de ces charges de travail ou l’infrastructure par laquelle ils y ont accès », précise dans un communiqué l’éditeur de Mountain View.

« Nous prévoyons qu’à l’avenir de plus en plus de sociétés opéreront sur une infrastructure gérée par plusieurs tierces parties telles qu’Azure, AWS et Google. Dans ce monde en pleine mutation, la confiance dans l’infrastructure externe doit être soigneusement considérée lorsque les entreprises externalisent leur infrastructure mais restent responsables des données et des utilisateurs. L’insertion de Luminate dans la cyberdéfense intégrée de Symantec nous positionne à la pointe de la sécurité à l’ère du cloud », ajoute dans le document Greg Clark, président et CEO de Symantec.

« En tant que partenaire, nos intégrations avec Symantec ont permis de réduire la complexité et d’accroître la sécurité de nos clients communs », indique de son côté Ofer Smadari, CEO de Luminate Security. « Avec cette prochaine étape, nous espérons pouvoir pleinement nous intégrer à l’ensemble du portefeuille et délivrer davantage d’innovations pour offrir une sécurité complète à la génération cloud. »

Basé à Palo Alto en Californie, Luminate Security a été fondée en 2017, emploie 39 personnes et a levé 14 millions de dollars en deux tours de financement , selon LinkedIn et Crunchbase.

Nos confrères de CRN ont interrogé plusieurs partenaires de Luminate Security afin de connaître leur sentiment à propos de cette acquisition par le pionnier de la sécurité informatique. L’un d’entre eux a estimé que cette opération offre à Symantec une offre très claire et unique, mais met au défi l’équipe de Luminate de maintenir son état d’esprit, son énergie et ses capacités au sein d’une entreprise beaucoup plus grande. « Il est difficile d’intégrer et de fusionner avec une très grande entreprise », a déclaré le partenaire. « Mais ça ne veut pas dire que c’est impossible. » Il a encouragé Symantec à maintenir Luminate en tant qu’entité autonome et à conserver le produit et la marque de la société.