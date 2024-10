Supermicro continue d’être un des grands bénéficiaires de la vague de l’intelligence artificielle. Les actions du fournisseur californien de serveurs grimpaient de plus de 17% lundi sur le Nasdaq après avoir fait part d’une forte demande pour ses nouveaux systèmes à refroidissement liquide destinés aux grands clusters d’IA. La société a annoncé avoir livré 2.000 racks à refroidissement liquide depuis juin et déclaré qu’elle expédiait désormais plus de 100.000 GPU par trimestre.

Sur son exercice 2024 clos fin juin, Supermicro a enregistré une hausse de 110% de son chiffre d’affaires à 14,9 Md$. La société prévoit des ventes nettes de 26 à 30 Md$ pour son exercice 2025. Son bénéfice net a également fortement progressé passant de 640 M$ en 2023 à 1,21 Md$ en 2024, en dépit d’une concurrence accrue avec d’autres acteurs comme Dell.

Malgré ces excellentes performances, Supermicro a été chahutée ces dernières semaines. La société a été épinglée pour avoir publié avec plusieurs semaines de retard son rapport annuel. Un vendeur à découvert l’a accusé en août de manipulations comptables, ce qui a conduit le mois suivant à l’ouverture d’une enquête du ministère de la Justice selon le Wall Street Journal.