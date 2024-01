Un an après leur lancement, Westcon dresse un bilan extrêmement positif de ses 3D Labs, ces maquettes de démonstration virtuelles permettant à ses revendeurs et à leurs clients d’expérimenter des solutions et des intégrations multifournisseurs basées sur des cas d’usage réels. Le succès est au rendez-vous, tant du côté des revendeurs et de leurs clients, que des marques.

Lancée au départ avec le soutien de trois marques – Zscaler, Crowdstrike et Okta – l’initiative a depuis été rejointe par huit marques supplémentaires – AttackIQ, Claroty, EfficientIP, Extreme Networks, Infoblox, Palo Alto Networks, Proofpoint et Vectra. Et six nouvelles marques – Check Point, Ivanti, Broadcom, Certes Network, Juniper et Netscout – devraient s’y associer dans les trois prochains mois.

Il faut dire que l’efficacité ces 3D Labs est redoutable : ils permettent d’accélérer la prise de décision dans le choix d’une nouvelle technologie en divisant par deux le cycle de vente.

De leur côté, les revendeurs et les clients sont séduits aussi. Ces maquettes virtuelles accessibles gratuitement de n’importe où et administrées de manière centralisée par Westcon, leur permettent de gagner du temps et de l’argent en leur épargnant de monter leurs propres plateformes de test. Au passage, elles permettent aux équipes des revendeurs de monter en compétence ou de parfaire leurs connaissances sur les plateformes de leurs partenaires.

Preuve de son succès, le dispositif monte en puissance : une trentaine de maquettes sont d’ores et déjà à la disposition des revendeurs et de leurs clients et leur nombre s’étoffe au rythme de deux nouvelles par mois. Le taux d’utilisation progresse aussi rapidement : la plateforme a dépassé les 1.000 réservations. Elle est passée d’une vingtaine de réservations par mois les premiers mois à plus d’une centaine en décembre. Une vingtaine de revendeurs l’utilisent régulièrement, selon Anis Ben Mbarek, responsable avant-vente de Westcon France. Et leur nombre devrait encore augmenter avec l’arrivée de nouvelles marques.

Parmi les labs les plus recherchés, Anis Ben Mbarek cite celui consacré à l’approche zéro confiance associant Zscaler, Crowdstrike et Okta et d’une manière générale tous les labs associant au moins l’un de ces trois fournisseurs, tous leaders sur leur marché.

Les labs sont accessibles sur inscription pour des plages de 4 heures, 3 jours ou 1 semaine.