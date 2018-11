Présidé depuis le mois de septembre par Hervé de Beublain (suite à la démission de Roland Fitoussi), SQLI a réalisé au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 53,6 millions d’euros, en croissance de 10,2% sur un an, dont 2,2% à périmètre et taux de change constants. Bien que moindre que celle du deuxième trimestre (13%) cette progression permet néanmoins au groupe d’afficher une hausse de 12,1% de ses facturations à l’issue des 9 premiers mois de l’année (169,5 millions d’euros contre 151,2 millions d’euros à fin septembre 2017) et de se conformer pour la deuxième année consécutive au plan Move Up 2020, qui prévoit une croissance annuelle à deux chiffres) pour la deuxième année consécutive. Cette bonne dynamique s’appuie sur une forte croissance à l’international (+42,3% sur 9 mois, soit près de 60 millions d’euros et 35% du chiffre d’affaires total), portée par l’intégration du Suédois Star Republic en mai 2017 et de l’Allemand Osudio en septembre 2017 ainsi qu’à une légère amélioration de la situation en France qui progresse de 0,5% sur les 9 premiers mois de l’exercice.

Ces résultats n’étant pas encore audités, le bénéfice dégagé au cours du trimestre n’est pas renseigné.

L’effectif a progressé de 3,6% pour atteindre 2.225 personnes (hors stagiaires) « pour répondre à la demande toujours très soutenue autour des plateformes de commerce digital », précise le communiqué.

Pour la fin de l’année, SQLI se donne comme objectif un Ebitda (résultat opérationnel courant avant dotation aux amortissements et provisions) de 23 millions d’euros (intégrant l’impact des nouvelles normes IFRS 9, 15 et 16 estimé entre 5 et 6 millions d’euros), contre 13 millions d’euros en 2017. Cette trajectoire lest conforme au plan Move Up 2020 qui prévoit un Ebitda supérieur à 14% à la fin du plan.

Par ailleurs, le groupe indique qu’il poursuit l’étude active d’opportunités ciblées d’acquisition mais ne prévoit pas de finaliser une opération avant la fin de l’année. Dans ce contexte, il a désormais pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires annuel supérieur à 230 millions d’euros et confirme son ambition d’atteindre 280 millions d’euros à l’issue du plan Move Up 2020.